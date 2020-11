Calciomercato Roma, a gennaio l’attaccante arriva dalla Francia

Calciomercato Roma, Depay non è solamente l’obiettivo del Barcellona. Il centravanti è nel mirino anche dei giallorossi. Friedkin vuole fare un regalo a Fonseca

Memphis Depay è l’attaccante che starebbe cercando la Roma. Lo scrive calciomercato.it, sottolineando come la dirigenza americana abbia tutta l’intenzione di regalare a Fonseca un elemento di assoluto profilo internazionale per cercare di raggiungere la Champions League nella prossima stagione.

La punta olandese, nel corso del mercato estivo, è stata diverse volte accostata alla squadra di Koeman, che però poi non riuscì a chiudere la trattativa. E la situazione societaria blaugrana, dopo le dimissioni di Bartomeu, non lascia ampie speranze d’intervento in questo momento storico.

Calciomercato Roma, l’inserimento giallorosso

Ed è per questo che la Roma, capendo la situazione, ci sta facendo un pensiero. Depay sarebbe perfetto per affiancare Dzeko lì davanti: veloce, tecnicamente di un altro livello, e pronto ad inserirsi negli spazi che il bosniaco riesce sempre ad aprire durante le partite. Sulle tracce del “diamante” del focoso presidente francese Aulas però ci sarebbe anche la Juventus. Ma in questo momento i giallorossi potrebbero sicuramente dare la certezza di una maglia da titolare in una stagione che porta dritta dritta all’Europeo. La trattiva potrebbe chiudersi per 10 milioni di euro.

Senza dimenticare, infine, che il Lione è allenato da Rudi Garcia, che nel caso capisse di dover perdere a tutti i costi il giocatore, sicuramente spingerebbe per la Capitale. Il rapporto tra il francese e la tifoseria giallorossa è solido. L’ultima dimostrazione è arrivata in piena estate dopo la vittoria dei francesi all’Allianz Stadium di Torino quando nella conferenza stampa post gara, Garcia pensò ai tifosi della Roma.

Giuseppe Mustica

