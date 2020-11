Calciomercato Roma, suggestione per un clamoroso ritorno

By

Calciomercato Roma, nonostante il buon inizio di stagione, sia in campionato che in Europa League, la società giallorossa guarda già a gennaio per rinforzare ulteriormente l’organico.

Si cercano rinforzi in particolare sulle corsie esterne, dove la squadra sembra un po’ a corto di alternative rispetto ai titolari. Per quanto riguarda l’attacco, nello specifico, sono già circolati alcuni nomi come quelli di Stephan El Sharaawy e Steven Berghuis del Feyenoord.

In queste ore però, sembrerebbe essere spuntata un’altra pista, che insieme a quella del “Faraone”, rappresenterebbe un gradito ritorno nella Capitale. Sulle frequenze di Tele Radio Stereo infatti, è circolato in mattinata il nome di Gervinho, attaccante ivoriano in forza al Parma, che negli anni recenti ha vestito con successo la maglia giallorossa. Solo una ipotesi al momento, ma che comunque potrebbe trasformarsi da suggestione a fatto concreto nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, confermati i contatti per Bernard

Sempre in attacco, un altro calciatore che la Roma segue ormai da tempo, è il brasiliano dell’Everton Bernard. L’esterno è uno dei candidati preferiti da Fonseca, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nel periodo in cui sedeva sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

La società giallorossa pare abbia fatto un tentativo per acquistarlo nelle ore finali dell’ultimo calciomercato e, nonostante l’assalto fallito, il suo nome è rimasto comunque sul taccuino dei dirigenti anche per gennaio.

Conferme in tal senso sono arrivate direttamente dall’agente del giocatore, che nella giornata di oggi ai microfoni di Tele Radio Stereo, ha ammesso i contatti con il club capitolino in vista del prossimo calciomercato.

