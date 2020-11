Calciomercato Roma, futuro Sarri: attrazione giallorossa

La Roma pensa alla ripresa del campionato di serie A, nel quale ci sarà una novità in panchina visto che la Fiorentina ha esonerato Iachini.

La decisione è arrivata nella giornata di ieri e la scelta del patron Commisso è ricaduta su Cesare Prandelli. Un uomo che conosce bene la piazza e che è chiamato ad un lavoro di sviluppo su una rosa con ottime potenzialità. In pole position per la panchina viola sembrava esserci Maurizio Sarri, che però a quanto pare avrebbe preferito un’altra esperienza.

Roma meta preferita per Sarri

Il giornalista Momblano ha rivelato come, in caso ce ne fosse stata l’opportunità, l’ex tecnico della Juventus sarebbe stato molto felice di ripartire proprio dalla capitale. “Sarri era molto più attratto dall’organico della Roma rispetto a quello della Fiorentina. Oltretutto rapporti freddi, se non pessimi e non ricuciti, con Pradè per una vecchia storia gestita male circa un suo possibile passaggio all’#Udinese ai tempi di Empoli” ha scritto su Twitter.

#Sarri era molto più attratto dall’organico della #Roma rispetto a quello della #Fiorentina. Oltretutto rapporti freddi, se non pessimi e non ricuciti, con #Pradè per una vecchia storia gestita male circa un suo possibile passaggio all’#Udinese ai tempi di #Empoli. — Momblano Official (@MomblanOfficial) November 9, 2020

Ad ogni modo per ora Sarri rimarrà ad attendere la chiamata giusta, che non sarà quella giallorossa considerando gli ottimi risultati che stanno arrivando in questa seconda stagione targata Fonseca.