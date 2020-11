CORONAVIRUS AS ROMA FOCOLAIO TRIGORIA – Sembra esserci un vero e proprio focolaio a Trigoria in prima squadra. La compagine di Fonseca, infatti, dopo la positività al Covid-19 riscontrata da Dzeko e Boer prima, Santon, Fazio e Lorenzo Pellegrini poi, in questi minuti è arrivato l’annuncio di un altro giocatore positivo al tampone.

Coronavirus Roma, positivo anche Kumbulla

Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, il giovane difensore Marash Kumbulla ha annunciato la sua positivà al Coronavirus: “Ciao a tutti! Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo”.

Focolaio a Trigoria?

La situazione desta molta preoccupazione, visto che è il sesto positivo in pochi giorni, con il rischio che possano esserci ancora altri nelle prossime ore o nei prossimi giorni.