Roma, si cercano rinforzi fuori dal campo: spunta un nome nuovo

Non solo parte tecnica: oltre al ds la Roma sta cercando rinforzi fuori dal campo. I Friedkin hanno incontrato il vice capo di gabinetto Stefano Scalera. I dettagli dell’offerta

Ampio respiro in casa Roma. Si cercano di buttare le basi per il futuro, anche sotto l’aspetto dirigenziale. Secondo quanto scrive l’edizione cartacea della Gazzetta dello Sport, i Friedkin, dopo averlo incontrato, avrebbero proposto un ruolo all’interno della società al vice capo di gabinetto del Mef Stefano Scalera.

Quest’ultimo sarebbe assai tentato dall’offerta anche se dovrebbe lasciare i suoi incarichi politici. Ma una nuova avventura, all’interno dei giallorossi che devono sicuramente dare una sterzata, lo starebbe altamente allettando. A livello dirigenziale sarebbe un vero e proprio colpaccio se andasse in porto. E degli sviluppi importanti ci potrebbero essere anche nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Sarri: attrazione giallorossa

Friedkin, la proposta per Scalera

Sarebbe questo l’importante incarico proposto. Scalera, 54 anni, ha ricoperto nella sua carriera moltissimi ruoli di primo piano: da vice presidente Consip a segretario generale dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori e Servizi. Un dirigente di primissimo livello, senza dubbio.

Che dimostra come la nuova proprietà americana abbia tutta l’intenzione di puntare in alto. Una ulteriore dimostrazione, c’è da dire, visto che i Friedkin dal momento del loro insediamento hanno sempre seguito da vicino la squadra sia in casa che in trasferta. E anche in Europa League non hanno mai fatto mancare, fino al momento, il proprio supporto.

LEGGI ANCHE: Roma in attesa dopo il ricorso: la speranza del club