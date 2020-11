ALLENAMENTI ROMA LE ULTIME – La sosta ferma l’ottimo momento della Roma, ma solo per due settimane di impegni previste per le Nazionali. Visto però l’andamento degli ultimi giorni nessun giocatore giallorosso ha lasciato Trigoria, compreso Henrikh Mkhitaryan, il quale come comunicato dalla federazione armena è rimasto nella capitale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ct Polonia: “Milik? A gennaio può cambiare squadra”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, smentiti i contatti per il terzino

La Roma prosegue gli allenamenti

Nonostante la massima allerta a Trigoria il protocollo è sempre più rigido. Per evitare infatti un vero e proprio focolaio, nonostante l’ultimo ciclo di tamponi abbia dato esito negativo per tutti i giocatori, la società ha deciso per la squadra si dovrà allenare con il distanziamento previsto dal protocollo, allenandosi dunque individualmente. Niente spogliatoi e sala pranzo ma ritorno diretto nelle rispettive camere, per poi fare ritorno a casa. Intanto Amadou Diawara è tornato ad allenarsi con i compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la Juventus punta il talento giallorosso

I positivi nella Roma, la lista

Attualmente i positivi sono sei: Boer, Santon, Fazio, Kumbulla, Pellegrini e Dzeko, mentre nel corso di questi mesi hanno contratto il Covid-19 anche Mirante, Carles, Perez, Bruno Peres, Diawara e Calafiori, oltre a Kluivert ceduto poi al Lipsia. Mentre era risultato un falso positivo Gianluca Mancini.