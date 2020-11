Calciomercato Roma, opzione a gennaio per la corsia di destra

Calciomercato Roma, per Fonseca, alle prese con problemi sulla corsia destra, c’è l’idea Mazraoui dell’Ajax

L’abbondanza, a destra, c’è. Santon, Bruno Peres e Karsdorp offrono al tecnico portoghese un buon ventaglio di scelte. Ma, quello che manca, è la continuità. E allora la Roma si vuole cautelare visto anche l’ottimo inizio di campionato e il buon cammino in Europa.

Sul taccuino della dirigenza giallorossa c’è finito Mazraoui, terzino destro classe 1997, in forza all’Ajax. Con i lancieri in questa prima parte di stagione ha sempre giocato. Sia in Eredivisie che in Champions League. Ma nonostante questo potrebbe partire già a gennaio.

LEGGI ANCHE: Direttore sportivo Roma, parla Sartori: “Sto bene dove sono”

Calciomercato Roma, il terzino è in scadenza

Il contratto del calciatore scade nel 2022. Ci sarebbe quindi ancora un anno per poter imbastire una trattativa che porterebbe al rinnovo. Ma se la Roma si presentasse con una buona offerta, allora le carte in tavola potrebbero cambiare velocemente. E Friedkin sembrerebbe subito disposto ad investire sul mercato.

Il nome di Mazraoui già da diverso tempo gira dalle parti di Trigoria, ma poi per vari motivi la cosa non venne approfondita. Ma gli obiettivi in questa stagione stanno cambiando: oltre al piazzamento in Champions, si punta anche a fare bella figura in Europa League e, perchè no, cercare di arrivare in fondo. Ed è proprio per questo motivo che Fonseca ha bisogno di alternative valide in ogni zona del campo per non rischiare di stravolgere troppo la squadra. Fino al momento il turnover operato il giovedì sera ha dato i suoi frutti in parte. E non si può certamente dire che chi è sceso in campo ha fatto male. Ma una società come quella giallorossa ha bisogno di certezze e non di esperimenti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, retroscena Semper