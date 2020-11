Calciomercato Roma: Andrea Luciani, collaboratore dell’agente Federico Pastorello, apre le porte alla Roma per gennaio: “In corso valutazioni”.

“Il trasferimento è saltato alla fine per motivi burocratici. Ma ci siamo dati appuntamento per gennaio”. Spiega in questo modo Andrea Luciani, ospite a “Terzo Tempo” di https://www.calciomercato.it/ il mancato passaggio di Semper al Genoa nella sessione di mercato estiva.

“Un accostamento alla Roma? Tutti quelli ai grandi club sono discorsi in valutazione. Ci fosse la possibilità di andare in un top club, che poi potrebbe decidere di girarlo in prestito per continuare il processo di maturazione, la valuteremmo”.

Calciomercato Roma, a Fonseca serve un numero 1

Semper adesso è al Chievo Verona, titolare anche dell’Under 21 della Croazia. Lo stesso Luciani spiega che “si era fatto avanti il Lione e anche qualche club tedesco. Saltato il trasferimento ha subito pensato al Chievo e lo sta dimostrando con i fatti”.

Non c’è dubbio che Semper sia un portiere di grossa prospettiva. Classe ‘98, sta dimostrando delle ottime doti. La Roma ci aveva fatto un pensiero, ma poi non se ne fece nulla. I contatti però potrebbero essere già ripresi a gennaio, con la riapertura della finestra dei trasferimenti. A Fonseca serve un elemento che possa andare a giocarsi sin da subito il posto da titolare con Mirante. E Semper sembrerebbe l’uomo adatto per il tecnico portoghese, alle prese con “porte girevoli” da troppo tempo. Senza nemmeno pensare alla possibilità di mandarlo in prestito.

