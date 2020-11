Calciomercato Roma, smentiti i contatti per il terzino

Calciomercato Roma, a gennaio la società giallorossa cercherà di prendere un terzino destro da inserire nell’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Una necessità dovuta alla mancanza di affidabilità da parte dei calciatori disponibili in quel ruolo. Bruno Peres, Karsdorp e Santon, infatti, alternano buone prestazioni ad altre insufficienti, non garantendo di conseguenza una costanza di rendimento che possa permettere di dormire sonni tranquilli.

Santon, inoltre, potrebbe anche fare le valigie nella prossima finestra dedicata alle compravendite, anche perché la Roma ha già provato a piazzarlo, senza successo, durante l’estate scorsa.

Nelle ultime ore intanto, è circolata la notizia dell’interesse da parte del club capitolino nei confronti del terzino destro dell’Ajax Noussair Mazraoui. Il calciatore marocchino ha il contratto in scadenza nel 2022 e, di conseguenza, i giallorossi lo avrebbero messo nei propri radar per gennaio, dopo averlo seguito anche nei mesi scorsi.

Mazraoui, però, è un giocatore che al momento appare fondamentale per l’Ajax, visto che in questo inizio di stagione ha giocato praticamente sempre, sia in Eredivise che in Champions League.

Conferme in questo senso sono arrivate direttamente dal direttore sportivo dei “Lancieri”, Marc Overmars.

Calciomercato Roma, “Niente contatti per Mazraoui”

Overmars, contattato dalla redazione di Tele Radio Stereo, ha smentito infatti la possibilità che l’Ajax possa privarsi di Mazraoui, negando anche l’esistenza di contatti con la Roma.

Una posizione netta, che al momento non sembra lasciare aperto nessuno spiraglio per una eventuale trattativa. Probabile, quindi, che la società giallorossa debba spostare le sue attenzioni altrove per riuscire a rinforzare la fascia destra a gennaio.

