Sarà una Roma sicuramente nuova quella che si vedrà in campo alla ripresa delle ostilità, il prossimo 22 novembre.

Nel prossimo turno di campionato l’undici di Paulo Fonseca dovrà affrontare il Parma, in un match che evoca sempre piacevoli ricordi ai tifosi giallorossi. I problemi per il tecnico portoghese però non mancano di certo, perchè a causa della positività al Covid dovrà per forza di cose rinunciare a molti elementi. Saranno out Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio e per ultimo Kumbulla, con la speranza che la lista dei calciatori contagiati si fermi qui.

Roma, contro il Parma tocca a Cristante

Certo, è ancora presto per iniziare a pensare ad una probabile formazione da mandare in campo contro i ducali. Ma Fonseca sa già che in difesa avrà gli uomini contati e che a centrocampo dovrà fare affidamento su Cristante, con il rientro di Diawara che però è senz’altro una notizia positiva. A sinistra gli esami non hanno evidenziato problemi per Spinazzola, che sarà della sfida. In attacco il portoghese dovrà decidere se dare fiducia a Borja Mayoral come vice-Dzeko oppure se giocare la carta Mkhitaryan prima punta. In questo caso anche Villar potrebbe avere una chance dal primo minuto.

