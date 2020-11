Roma, sorpresa dallo Shakhtar: regalo per Fonseca

Roma, dopo il furto in casa subito dal tecnico portoghese, arriva una sorpresa dallo Shakhtar: un regalo “utile” per Fonseca.

”Vogliamo aiutare te e la tua famiglia in questo momento difficile, un abbraccio mister”. Con un video pubblicato sui profili social, lo Shakhtar ha voluto donare un antifurto all’ex tecnico della squadra ucraina, che lo scorso 30 ottobre ha subito un furto nella sua villa a Monteverde.

Il video non è altro che un messaggio promozionale di Dario Srna, che però ripercorre un momento non certo positivo per il trainer giallorosso cercando però di sdrammatizzare. A Donetsk il portoghese ha sicuramente lasciato un ottimo ricordo.

LEGGI ANCHE: La madre di Zaniolo rapinata a Roma. Nicolò su Instagram: “Poi non lamentatevi…”

Roma, per Fonseca ammanco di oltre 100mila euro

A Fonseca sicuramente è scappata una risata, dopo sicuramente dei giorni non semplici. Sia per quanto riguarda la paura perché dei malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nella sua abitazione, sia dopo aver quantificato i danni, ingenti.

Al portoghese infatti i ladri hanno portato via almeno tre orologi Rolex dal valore complessivo di 100mila euro. Oltre a contanti e altri gioielli. Chi ha commesso il reato ha sfruttato il fatto che Fonseca in quel momento non fosse a casa perché impegnato a Trigoria, mentre la moglie ed il figlio erano fuori per degli acquisti.

Le indagini sono in corso. E non è la prima volta che a Roma vengono presi di mira calciatori e allenatori. Qualche settimana prima infatti era anche toccato a Correa denunciare un furto all’interno della sua abitazione.

LEGGI ANCHE: Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Importante avere un Direttore Sportivo”