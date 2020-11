Calciomercato Roma, novità dall’Olanda per il direttore sportivo

Calciomercato Roma, continua ad arricchirsi di novità la corsa al ruolo di nuovo direttore sportivo della squadra giallorossa.

Secondo gli ultimi rumors, in vantaggio su tutti ci sarebbe Luis Campos del Lilla. Il portoghese potrebbe liberarsi dalla società transalpina entro fine novembre, e la proprietà capitolina sarebbe molto contenta di accoglierlo a braccia aperte a Trigoria.

Campos è un profilo di sicura affidabilità, che naviga nel mondo del calcio ormai da parecchi anni. Nelle sue esperienze è diventato famoso come scopritore di talenti e in questi anni ha compiuto un ottimo lavoro al Lilla, costruendo organici in grado di ottenere dei fantastici risultati anche in ambito Europeo.

Nello stesso tempo però, in queste ore sembra essere spuntato il nome di aun altro candidato, che avrebbe già avuto contatti con i Friedkin.

Calciomercato Roma, anche De Jong in corsa come direttore sportivo

Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti attraverso Twitter, ci sarebbe anche John De Jong tra i nomi che la dirigenza giallorossa starebbe valutando come successore di Gianluca Petrachi.

L’olandese è attualmente il direttore sportivo del Psv Eindhoven, ma il suo contratto scadrà nel 2022. De Jong è l’ex collaboratore fidato di Marcel Brands dell’Everton, altro nome accostato alla Roma nelle scorse settimane. In passato ha anche ricoperto il ruolo di caposcout.