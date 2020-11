Calciomercato Roma, la svolta: ”Futuro lontano dalla Capitale”

Calciomercato Roma, secondo il giornalista de “il Tempo” Austini, Dzeko potrebbe lasciare la Capitale. I segnali ci sono tutti.

In un intervento a Tele Radio Stereo, il giornalista Austini ha parlato della situazione di Dzeko, lanciando pesanti ombre sul futuro, in giallorosso, dell’attuale capitano: “Penso che stia pensando sempre più al suo futuro. I segnali ci sono, visto che sta cambiando anche il suo agente: lascia Martina per passare a Lucci, lo stesso di Kolarov e De Rossi”.

Una situazione che inizia a farsi preoccupante. Anche perché il bosniaco dimostra di essere un elemento di inqualificabile valore all’interno della rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, Dzeko si allontana dal giallorosso

”Sta facendo una scelta forte” ha spiegato ancora Austini “lasciando un amico di famiglia, che lo segue da tanti anni”. Secondo il giornalista Dzeko critica al suo attuale procuratore di “non essere riuscito a spostarlo” nell’ultima finestra di mercato, quando il centravanti bosniaco era stato ad un passo dall’accordo con la Juventus, saltato poi a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. “Dzeko crede di poter meritare una dimensione più grande di quella della Roma attuale” ha concluso il giornalista. Lanciando in questo modo un segnale forte sul futuro dell’attaccante a disposizione di Fonseca. Che ovviamente non ha nessuna intenzione di privarsi del suo elemento migliore.

Ovviamente non si parla di gennaio, ma già nella prossima estate le strade potrebbero dividersi. A meno che, la Roma, con degli importanti investimenti sul mercato, non vada ad alzare il tasso tecnico della squadra. In questo modo Dzeko potrebbe sicuramente rimanere al centro di un progetto tecnico importante. Quello che serve per vincere i trofei e a far dimenticare tutti i malumori che ci possono essere.

