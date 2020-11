Roma, Dzeko conquista un’altra vittoria fuori dal campo

La Roma aspetta il ritorno in campo di Edin Dzeko, giocatore indispensabile per Fonseca e leader dello spogliatoio. Che intanto porta a casa un premio prezioso.

L’attaccante bosniaco si trova al momento in isolamento, dopo che venerdì scorso è risultato positivo al Covid. E spera di poter tornare al più presto in campo per aiutare i suoi compagni ad ottenere nuove vittorie. Lui intanto un’altra l’ha già ottenuta, visto che il documentario “Edin”, prodotto da Roma Studio e dedicato alla vita e alla carriera del calciatore giallorosso, è stato premiato con la “Guirlande d’Honneur” al 38° International FICTS Fest.

Roma, la “Guirlande d’Honneur” per Dzeko

La “Guirlande d’Honneur” è il massimo riconoscimento in ciascuna delle categorie in gara ed è considerato come l’oscar del Cinema sportivo. – si legge sul sito giallorosso – Il premio è stato assegnato per la categoria “Movies & TV Football – Feature”, riservata a cronache, fiction, documentari, film, lungometraggi e cortometraggi, storie di campioni, squadre ed eventi riguardanti il calcio nelle diverse applicazioni, per la TV, il cinema e le nuove piattaforme tecnologiche.

Il festival è organizzato annualmente dalla FICTS (Federation Internationale Cinema Televeisin Sportifs), ente riconosciuto dal CIO, per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 121 Nazioni affiliate”.