Roma, sono giorni di apprensione in casa giallorossa per via della positività al Covid di Dzeko, Fazio, Santon, Pellegrini e Kumbulla, oltre che del portiere della Primavera, Pietro Boer.

Il doppio giro di tamponi eseguito ieri, ha escluso nuovi contagi nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Nello stesso tempo, però, si stanno mettendo in atto tutte le precauzioni possibili per scongiurare nuovi casi all’interno di Trigoria. I calciatori stanno svolgendo allenamenti individuali e si preparano singolarmente nelle stanze della foresteria. Cambiato anche il modo di distribuzione dei pasti al ristorante, in modo da evitare ogni possibile contatto.

Dell’elenco dei giocatori giallorossi attualmente positivi, l’unico che ha qualche speranza di rientrare subito dopo la sosta, è l’attaccante Edin Dzeko, che ha già saltato l’ultimo match contro il Genoa.

Roma, Diawara, Calafiori e Spinazzola presenti dopo la sosta

Fonseca, dopo la sosta per le nazionali, potrà comunque fare affidamento su Diawara, Calafiori e Spinazzola. I primi due sono già a disposizione del tecnico portoghese, essendo guariti dal coronavirus. Il centrocampista potrebbe anche essere titolare nella sfida contro il Parma, vista l’assenza forzata di Lorenzo Pellegrini. Calafiori invece, potrà scendere in campo verosimilmente nella gara di Europa League con il Cluj.

Il giovane terzino ha comunque espresso tutta la sua gioia per il ritorno agli allenamenti in una “storia” attraverso il proprio profilo Instagram, nella quale ha anche inserito un messaggio con scritto “Finalmente!”.

Buone notizie anche per Leonardo Spinazzola, uscito per un problema muscolare durante il primo tempo della gara di domenica scorsa a Genova.

Gli esami ai quali si è sottoposto l’esterno sinistro non hanno evidenziato alcuna lesione e quindi il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Fonseca alla ripresa del campionato.