Roma, contro il Parma spera di poter essere a disposizione

La Roma ieri ha svolto una seduta di allenamenti individuali per precauzione, visto il momento che sta vivendo il club legato ai tanti calciatori positivi al Covid.

La cautela è massima in casa giallorossa visti gli ultimi casi che si sono registrati, ma è già partita la missione Parma per Fonseca e i suoi ragazzi, che sono rimasti tutti nella capitale non potendo rispondere alle chiamate delle varie nazionali. Al momento Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla risultato positivi, ma c’è già chi fa il conto alla rovescia per tornare.

Roma, le condizioni di Dzeko migliorano

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Edin Dzeko spera di poter essere a disposizione del tecnico già per la prossima partita contro il Parma. Il bosniaco è risultato positivo al Covid venerdì scorso e le sue condizioni sono in miglioramento, costantemente seguite. Anche in questa fase di isolamento si sottopone al tampone ogni due giorni. Per poter scendere in campo, è bene ricordarlo, dovranno arrivare due tamponi negativi, quindi dovrà sottoporsi alla visita di idoneità. Ma il bosniaco ci crede ed è inutile sottolineare anche come la sua presenza sarebbe importantissima per la squadra giallorossa, specie in questo momento nel quale comunque Fonseca dovrà per forza di cose rinunciare ad elementi preziosi.

