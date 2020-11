Roma, ieri doppio giro di tamponi per i giallorossi a Trigoria

Continua la fase di preparazione della Roma ai prossimi impegni stagionali, anche se le ultime positività al Covid hanno portato dei cambiamenti a Trigoria.

In questo momento delicato, nel quale si sono verificati più contagi all’interno della rosa giallorossa, si è deciso per allenamenti individuali a Trigoria, in modo da limitare al massimo ogni tipo di contatto. Sono aumentate dunque le misure precauzionali. I calciatori si preparano singolarmente nelle stanze della foresteria e anche per quanto riguarda il ristorante è cambiato il modo di distribuzione dei pasti in modo da evitare ogni possibile contatto.

Roma, negativi i tamponi di ieri

Nel frattempo, come riporta Il Corriere dello Sport, ieri in casa Roma è stato il giorno dei tamponi. Sono stati effettuati due cicli, il primo rapido e il secondo molecolare. E la squadra giallorossa ha potuto tirare un sospiro di sollievo considerato che gli esiti sono stati tutti negativi. I test comunque continueranno ad essere effettuati con regolarità. Al momento risultato essere positivi Dzeko, Santon, Pellegrini, Fazio e Kumbulla e la speranza di Fonseca è quella di riaverli al più presto a disposizione. Hanno superato invece la positività, risultando negativi agli ultimi controlli, sia Diawara e Calafiori. I due hanno già effettuato la visita di idoneità e dunque a Parma faranno parte del gruppo giallorosso.