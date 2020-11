Roma, Zaniolo: il professor Fink atteso nella Capitale

Roma, continua positivamente il recuperò di Nicolò Zaniolo dopo l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

il calciatore si è infortunato nel mese di settembre durante la gara tra la nazionale italiana e l’Olanda, valida per la Nations League. Una vera sfortuna per il centrocampista giallorosso, visto che a gennaio scorso aveva subito lo stesso tipo di trauma al ginocchio destro. Zaniolo, comunque, non vede l’ora di tornare in campo per dimostrare tutto il suo valore e per riprendersi il maltolto da questo anno maledetto.

Roma, Fink atteso nella Capitale

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sky Sport, il professore Christian Fink, giungerà nei prossimi giorni a Roma per visitare il calciatore giallorosso. L’austriaco, ribattezzato nell’ambiente sportivo come “Il mago del crociato”, è colui che ha operato Zaniolo a settembre presso la clinica Hochrum di Innsbruck.

Il suo arrivo nella Capitale è dovuto alle restrizioni sui viaggi a causa del Covid, che rendono impossibile lo spostamento di Zaniolo in Austria. Fink spera di poter dare l’ok per la seconda fase della riabilitazione, considerato che il recupero dall’intervento procede in maniera regolare.