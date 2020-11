CALCIOMERCATO ROMA CRAGNO CAGLIARI – E’ noto ormai da mesi l’interesse del club giallorosso per l’estremo difensore dei sardi. Alessio Cragno è un profilo che a Trigoria piace parecchio e da molto tempo, ma le richieste del presidente Giulini sono sempre state abbastanza alte.

Calciomercato Roma, dichiarazioni agente Cragno

Proprio del suo futuro ne ha parlato l’agente Graziano Battistini, il quale durante la trasmissione ‘Terzo Tempo’ di ‘Calciomercato.it TV’: “Alessio ha dimostato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante”.

Futuro Cragno, Inter e Roma in pole

“Sappiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice – ha proseguito Battistini, agente del portiere -. Il fatto che il rinnovo di Donnarumma, a quanto mi risulta, sia in dirittura d’arrivo, dipende anche dalla mancanza di grandi alternative. Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”. Sull’estremo difensore del club sardo Inter e Roma sono le due squadre italiane in pole position, per un futuro importante.