Calciomercato Roma, nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno di Emerson Palmieri nel campionato di serie A.

L’ex terzino giallorosso, attualmente in forza al Chelsea, è seguito da tempo da alcuni club italiani come Juventus, Inter e Napoli. Recentemente è anche circolata la notizia di un interessamento da parte della Roma, che è sempre alla ricerca di calciatori che possano rinforzare le proprie corsie esterne.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Polonia, lo stesso Emerson ha confermato il suo gradimento sulla possibilità di tornare a giocare nel campionato italiano, mandando anche messaggi d’amore nei confronti della società giallorossa, che, grazie soprattutto al lavoro di Luciano Spalletti, lo ha lanciato nel calcio che conta.

Calciomercato Roma, le parole di Emerson Palmieri

“Io ho un affetto molto grande – ha detto Emerson parlando della Roma – tutti lo sanno. Lo scudetto? Credo che la squadra sia forte, parlare di scudetto è sempre difficile ci sono anche altre possibili avversarie, per esempio l’Atalanta sta crescendo tanto“.

Parlando di un ipotetico addio al Chelsea, Emerson ha dichiarato : “Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall’Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire, nel calcio tutto cambia troppo velocemente“.

In conclusione un ricordo sulla partita tra Italia e Svezia che tre anni fa estromise gli azzurri dai Mondiali in Russia: “Io ero a Roma, a casa, perché mi ero fatto male al ginocchio in Roma-Genoa, sono stato convocato ma non sono riuscito ad andare perché infortunato. È stata una situazione che non fa bene ricordare, vedere i miei amici in tv che piangevano non è stato semplice“.