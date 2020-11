CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO BRUNO PERES ESCLUSIVO – Ancora nessuna chiamata da parte della Roma. In scadenza di contratto a giugno 2021 e protagonista di alcune prestazioni incoraggianti in questo avvio di stagione, Bruno Peres ha di recente dichiarato di volersi meritare il rinnovo sul campo, ma la sua situazione contrattuale non è ancora stata affrontata dalla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, rinnovo Bruno Peres le ultime

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, l’agente dell’esterno brasiliano non ha ricevuto chiamate da viale Tolstoj. Rientrato alla base lo scorso gennaio dopo l’esperienza in prestito al San Paolo e al Recife, l’ex Torino a partire dal primo febbraio può accordarsi con altri club. La priorità del calciatore resta la Roma, ma sullo sfondo restano vigili Besiktas, Spartak Mosca e altri club russi e portoghesi che non hanno ancora fatto passi ufficiali.

