Calciomercato Roma, pista di nuovo aperta per gennaio

Calciomercato Roma, Armando Izzo non rientra nei piani di Giampaolo. In estate i giallorossi ci avevano provato. Pista aperta per gennaio.

In estate prima di chiudere per Kumbulla, la Roma ci aveva provato. Ma sentita la richiesta di Cairo aveva fatto un passo indietro. Izzo alla fine è rimasto al Torino ma, nonostante questo, Giampaolo non lo vede. E il difensore napoletano continua a non giocare. Ecco perché gli abboccamenti con la Roma potrebbero ricominciare nella finestra invernale del mercato.

Sulle tracce di Izzo c’erano anche Juventus e Inter: ma i 25 milioni richiesti dal patron granata hanno spaventato tutti. Ma visto che le casse del Torino – così come di molti club – sicuramente non sono ricche di liquidità, allora il prezzo del cartellino potrebbe scendere per concludere un affare che potrebbe accontentare tutti.

Calciomercato Roma, Izzo può arrivare per 12 milioni

La notizia è riportata da calciomercato.com che spiega che si potrebbe chiudere per la metà. Alla Roma, un difensore affidabile serve. E Izzo nel corso della sua esperienza al Torino ha dimostrato di esserlo. Tanto da guadagnarsi in alcune occasioni anche la chiamata in Nazionale.

Completare il pacchetto arretrato con un elemento di spessore e soprattutto d’esperienza non può che essere un bene per Fonseca. Che sicuramente potrebbe apprezzare anche la duttilità del calciatore campano che può essere schierato senza problemi sia in una linea difensiva con 3 elementi, o anche come esterno basso in una difesa a 4. Per questo motivo la trattativa con ogni probabilità riprenderà. E non è detto che non si possa chiudere anche in tempi brevi. I contatti, sembrerebbe, non siano mai stati del tutto chiusi.

