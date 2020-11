DICHIARAZIONI MIHAJLOVIC TOTTI – “Sono stato io far lanciare Francesco Totti in A da Boskov. È stato, con Prosinecki, il calciatore più forte con cui abbia giocato“, questo è solo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Sinisa Mihajlovic nella sua autobiografia ‘La partita della vita’ riguardo a Francesco Totti.

Mihajlovic su Totti e il Pallone d’Oro

L’ex capitano della Roma è uno dei tanti temi dei quali l’allenatore del Bologna tratta nel suo libro, rilasciando anche dichiarazioni importanti riempiendo di elogi l’ex numero 10: “Baggio, Del Piero, Mancini, Zola… Totti era più completo di ognuno di loro. Ha fatto 250 gol e più di 1000 assist. Guardando chi ha vinto il pallone d’Oro fa effetto che non sia stato assegnato a lui”.

Retroscena Mihajlovic-Totti

L’ex giocatore di Lazio e Roma, oggi sulla panchina del club felsineo ha svelato anche un importante retroscena: “Quando ha avuto problemi con la Roma all’epoca di Carlos Bianchi volevo portarlo alla Samp. Quando stava per smettere gli ho proposto di venire al Torino e poi fare il mio secondo. Ma non voleva staccarsi dalla Roma. Non ho mai visto un assist man con tocco di prima come lui”.