Calciomercato Roma, tra ds e rinforzi: sono tre i nomi per l’attacco

Calciomercato Roma, Campos del Lille è il favorito per il ruolo di Ds. In attacco sono tre i nomi: El Shaarawy, Depay e Bernard.

Si entra nel vivo delle scelte. Quelle che possono decidere il futuro. A gran voce il direttore sportivo lo ha chiesto Fonseca. E Friedkin, insieme a Fienga, ormai ha deciso di puntare su Campos del Lille. È pronto a sbarcare nella Capitale il direttore sportivo, attratto dal progetto tecnico giallorosso che gli è già stato presentato nelle scorse settimane. Aspetta solamente di potersi liberare dal club francese.

Non avrà un compito facile: soddisfare le richieste di Fonseca che vuole alzare il livello tecnico della sua rosa. Il portoghese ha tutta l’intenzione di arrivare in fondo in Europa League e puntare a qualcosa d’importante in campionato. Per questo ha già in mente chi può fare al suo caso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, novità dall’Olanda per il direttore sportivo

Calciomercato Roma, El Sharaawy, Depay e Bernard nel mirino

Come riporta www.ilromanista.eu sono questi i profili richiesti da Fonseca. Sul primo un accordo è già pronto, come abbiamo riportato ieri. Depay è il sogno, anche se, proprio nelle scorse ore, il giocatore del Lione ha sapere che il Barcellona sarebbe la sua scelta della vita.

C’è anche Bernard infine, adesso all’Everton di Carlo Ancelotti. Sta giocando poco, chiuso da Richarlison e James Rodriguez. E Fonseca lo conosce bene, avendolo anche allenato allo Shakhtar per molto tempo. Il nome nuovo quindi è lui. Elemento duttile – può giocare sia a destra che a sinistra – con un livello tecnico sicuramente importante. Ancora non c’è una vera e propria trattativa, anche perché la pista più semplice porta sicuramente al “Faraone”. Ma le carte in tavola potrebbero cambiare in poco tempo.

LEGGI ANCHE: Roma, Friedkin chiude per il nuovo ds e per un dirigente