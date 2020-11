Roma, in Seria A nessuna come te: è la giostra del gol

Roma, in Serie A nessuno ha già mandato in gol ben 10 calciatori. Insieme hanno messo a segno 23 reti. Giostra del gol per Fonseca.

C’è una statistica importante, che dimostra come Fonseca abbia trovato la chiave tattica per la squadra. Nella Roma segnano tutti. Non solo Dzeko. E la partita con il Genoa ne è la prova lampante. In Liguria Mkhitaryan ha fatto tripletta, portandosi a casa il pallone per la prima volta. Ma non è l’unico che ha già fatto bene ritagliandosi uno spazio nella voce “marcatori” nel tabellino domenicale.

Perché, oltre l’armeno – che guida a quota 4 gol stagionali – ci sono, insieme a lui in questa speciale classifica, anche Veretout e Pedro. Il primo agevolato sicuramente dall’infallibilità dal dischetto. Il secondo perché è un calciatore d’altra categoria che riesce in un modo o nell’altro a metterci sempre lo zampino.

LEGGI ANCHE: Roma, tocca a lui: contro il Parma sarà titolare

Roma, segnano anche i difensori

A quota 3 gol c’è capitan Dzeko. Che sicuramente, alla fine della stagione, sarà il miglior marcatore della squadra. Pochi dubbi su questo. Ma sicuramente non è da tutti i giorni vedere che dietro il centravanti bosniaco ci sia Kumbulla (2), che insieme a Borja Mayoral (2), insegue.

Entrano in classifica tutti a quota 1 gol anche Carles Perez, Spinazzola, Bruno Peres e Ibanez. La Roma è la giostra del gol quindi. Ma ci saranno anche altri che presto riusciranno ad esultare: uno su tutti Pellegrini, che ci è andato già vicino più volte e che riesce comunque a garantire, nel corso di un’intera annata, un certo numero di reti. Per la gioia anche di chi decide di puntare su di lui al Fantacalcio.

LEGGI ANCHE: Roma, senti chi parla: ”Mi piaci, se mi chiami arrivo”