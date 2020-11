Roma, contro il Parma per Fonseca uomini contati in difesa

La Roma continua nel suo lavoro quotidiano in vista del ritorno in campo in serie A. Il prossimo ostacolo dei giallorossi è il Parma.

Di sicuro questi giorni sono complicati per la squadra di Paulo Fonseca, che si trova a fare i conti con il Covid. Sono diversi infatti gli elementi che risultano essere al momento positivi e dunque indisponibili per il prossimo match di campionato. Al quale invece prenderanno parte regolarmente Calafiori e Diawara. Loro il Covid l’hanno già sconfitto, hanno superato la visita di idoneità e dunque saranno nell’elenco dei convocati del tecnico portoghese.

Roma, contro il Parma è emergenza difesa

Nell’elenco dei calciatori contagiati ci sono anche due difensori, ovvero Fazio e Kumbulla. E questo rende di fatto obbligate le scelte di Fonseca per il match contro i ducali. Rimangono infatti a disposizione come centrali solamente Mancini, Smalling e Ibanez, con Juan Jesus prima e unica alternativa. Nelle ultime quattro gare la difesa giallorossa ha incassato solamente una rete, quella segnata dal Genoa. Un rendimento coinciso – come sottolinea anche il Corriere dello Sport – con il rientro in campo di Chris Smalling, il calciatore che la società ha inseguito per mesi e per il quale ha fatto un investimento importante. L’inglese non è ancora al top, visto anche un piccolo infortunio che gli ha fatto ritardare il debutto, ma la sua esperienza sarà ancor più fondamentale in questa fase della stagione. Toccherà a lui prendere ancora in mano le redini della difesa romanista per affrontare Gervinho e compagni.

