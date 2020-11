La Roma si prepara alla prossima sfida di campionato, che vedrà i giallorossi impegnati in una delicata partita contro il Parma.

L’avversario non è dei più semplici da affrontare e la velocità dell’ex Gervinho mette sicuramente apprensione ad una difesa giallorossa che ha ritrovato Smalling ma che dovrà rinunciare a due elementi come Fazio e Kumbulla, fermati dalla positività al Covid. E non saranno i soli giocatori giallorossi che non potranno essere a disposizione per la ripresa delle ostilità. A centrocampo infatti Fonseca dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini, uno degli uomini cardine del suo gioco. Ma per fortuna le alternative non gli mancano.

Roma, Fonseca si gioca il jolly Cristante

Contro i ducali troverà sicuramente spazio Bryan Cristante, giocatore che da quando è alla Roma – come sottolinea Il Corriere dello Sport – è stato un elemento prezioso per tutti gli allenatori. Perché grazie alla sua duttilità può ricoprire più zone del campo e interpretare più ruoli. Lo stesso Fonseca lo ha utilizzato come centrale difensivo o come trequartista. Questa volta l’ex Milan dovrebbe giocare in mediana al fianco di Veretout, considerato che Diawara non è certo pronto per affrontare novanta minuti dopo aver superato la positività al Covid. Per Cristante dunque una nuova occasione per mettersi in mostra. Anche perchè tra i suoi obiettivi stagionali c’è anche quello di strappare la convocazione per gli Europei.