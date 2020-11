Continua il casting per il Ds Roma, si allontanano anche Luis Campos e de Jong: ecco le ultime

Definito ormai in tutti i dettagli l’ingresso di Scalera in dirigenza a partire da gennaio, la Roma continua a lavorare anche sul fronte direttore sportivo. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile testa a testa tra Campos e De Jong, ma le ultime indiscrezioni parlano di una fumata nera su entrambi i fronti. Tra gli addetti ai lavori, secondo quanto appreso da Asromalive.it, si torna così a parlare di un importante ritorno di fiamma per Fabio Paratici. Confermato a metà ottobre dalla Juventus, il dirigente piacentino ha ancora il contratto in scadenza e torna così nella lista dei candidati, anche se in seno alla proprietà resta ancora più forte la volontà di affidarsi ad una guida straniera.

