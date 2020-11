Sul calciomercato la Roma continua a guardarsi attorno per il ruolo di esterno destro e sta ricevendo diverse chiamate

Con Karsdorp e Santon spesso vittime dei loro guai muscolari e Bruno Peres nel mirino di alcuni club stranieri, la Roma continua a monitorare il mercato degli esterni difensivi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Un occhio di particolare riguardo viene riservato ai calciatori in scadenza a giugno 2021 e ancora lontani dal rinnovo di contratto. In tal senso, uno dei nomi che stuzzica maggiormente resta quello di Elseid Hysaj, ma a Trigoria stanno arrivando anche altri dossier.

Calciomercato Roma, occasione Sabelli

Oltre a Guga dell’Atletico Mineiro, in possesso di passaporto portoghese e valutato 5 milioni di euro, di recente, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, è stato sottoposto all’attenzione della Roma anche il profilo di Stefano Sabelli. In scadenza di contratto a giugno, il 27enne romano viene monitorato anche da altri club di A (il Bologna di Sabatini e la Fiorentina di Pradè su tutti) e in caso di mancato rinnovo potrebbe arrivare a prezzi di saldo a gennaio o gratis in estate. Formato nel vivaio giallorosso, l’ex Bari rappresenterebbe una buona opportunità anche per la composizione delle liste squadra.

