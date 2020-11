Calciomercato Roma: colpi a gennaio in attacco: ecco i nomi

Il calciomercato della Roma è uno degli argomenti caldi in questo periodo di sosta del campionato. Non solo possibili rinnovi, ma anche colpi all’orizzonte.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza giallorossa di rinforzare la rosa, pur con un occhio costante al bilancio. Friedkin ha dimostrato finora di lavorare costantemente per il bene del club, senza fare mosse azzardate. In attesa che venga deciso il nome del direttore sportivo, per il mese di gennaio sono attesi rinforzi. Specialmente in attacco dove ci sono dei nomi davvero caldi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, suggestione per un clamoroso ritorno

Calciomercato Roma, nuovi contatti con Milik

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la Roma è tornata a riallacciare contatti con Milik. L’attaccante polacco sarebbe dovuto essere il colpo dell’estate, il sostituto di Dzeko in caso di partenza del bosniaco verso la Juventus. Sembrava tutto fatto, ma poi Dzeko è rimasto e l’affare è saltato. Con Milik che adesso si trova fuori dai giochi a Napoli ma con una voglia matta di giocare per non perdere gli Europei con la sua Polonia. A gennaio i giallorossi e i partenopei si siederanno nuovamente al tavolo per capire se ci sono i margini per chiudere l’affare. Ad ogni modo Milik potrebbe non essere il solo arrivo a gennaio. La Roma spera di poter prendere in presto El Shaarawy in prestito dallo Shangai, del resto anche il Faraone è a caccia della maglia azzurra per gli Europei. Non si escludono però anche le piste Bernard dell’Everton e Depay del Lione. Per la difesa invece il nome caldo è quello di Mazraoui, esterno destro dell’Ajax.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Bruno Peres