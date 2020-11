Roma, i bookmaker credono di più nello scudetto giallorosso

By

La Roma di Paulo Fonseca ha iniziato molto bene questo campionato. Imbattuta sul campo, con il piccolo intoppo del ko contro il Verona.

Una sconfitta arrivata a tavolino per un mero errore burocratico che tuttavia non scalfisce nemmeno di un millimetro la straordinaria stagione vissuta finora da Dzeko e compagni. L’allenatore portoghese ha avuto il merito di costruire un gruppo molto unito ma anche quella di aver svoltato sul piano tattico, con il passaggio ad una difesa a tre che sembra aver dato maggiore sicurezza alla squadra e la possibilità di sfruttare al meglio le corsie esterne. E poi davanti ci sono Pedro, Mkhitaryan e Dzeko che hanno fin da subito trovato un’intesa spettacolare. Insomma c’è grande fiducia anche per il futuro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, suggestione per un clamoroso ritorno

Roma, lo scudetto è quotato a 17

Adesso grande fiducia nella squadra giallossa sembrano averla anche i bookmakers. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport le quote degli analisti di Planetwin365 relative allo scudetto della Roma sono crollate. Basti pensare che meno di un mese fa il trionfo finale degli uomini di Fonseca era bancato a 51 mentre adesso il tricolore giallorosso è quotato a 17. Certamente le quote delle altre favorite sono molto più basse (Juventus ad esempio a 2.85, Inter a 3.55) ma anche questo dato sottolinea comunque la crescita di un gruppo che vuol fare sognare i suoi tifosi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Bruno Peres