Roma, è un punto fermo per Fonseca: rinnovo in arrivo

La Roma di Paulo Fonseca è con la testa alla prossima sfida di campionato ma è anche impegnata a pianificare le prime mosse per il futuro.

Mosse che passeranno inevitabilmente prima dai rinnovi contrattuali dei calciatori che sono in scadenza nel prossimo mese di giugno. Mentre Bruno Peres ad esempio attende una chiamata dal club con la speranza di rimanere in giallorosso, c’è un altro elemento per il quale la Roma è pronta a puntare anche per il futuro. Ovvero Andrea Mirante, attualmente il portiere titolare della squadra di Fonseca. In attesa che Pau Lopez torni su grandi livelli, l’ex Juventus e Bologna ha dimostrato di essere davvero un portiere affidabile.

Roma, rinnovo in vista per Mirante

Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, non ci sono dubbi sulla volontà del club giallorosso, che è quella di prolungare l’accordo con Mirante anche per la prossima stagione. Alla fine della quale poi si valuterà il da farsi, se continuare ancora oppure no. L’estremo difensore è diventato un punto fermo della rosa giallorossa, del resto è il più “anziano” del gruppo e la sua presenza è fondamentale in campo ma anche nello spogliatoio, dove è ritenuto un esempio per i più giovani.

