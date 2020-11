Roma, c’è un altro positivo: si allarga il focolaio a Trigoria

By

Roma, c’è un altro positivo: si tratta di Zalewski. Il calciatore della Primavera è asintomatico e già in isolamento domiciliare.

“Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare il proseguo del campionato”. Con queste parole, Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma Primavera, ha chiuso il suo post su Instagram dopo aver annunciato di essere risultato positivo al tampone.

Ennesimo caso all’interno della Roma, che deve fare i conti in maniera pesante con il Covid-19. Zalewski fortunatamente sta bene ed è asintomatico. Starà ovviamente in isolamento e poi farà i soliti accertamenti che gli permetteranno di tornare in campo.

LEGGI ANCHE: Roma, aumenta il numero dei positivi: le contromisure

Roma, l’ultimo ad annunciare la sua positività era stato Santon

Non arrivano dunque buone notizie. È stata una settimana travagliata sia per la prima squadra che per la Primavera. Ogni giorno, o quasi, spuntano nuovi ragazzi che hanno contratto il virus. La cosa buona è che nessuno ha bisogno di cure specifiche e lo combatte tra le mura domestiche. L’ultimo che aveva annunciato ufficialmente la sua positività era stato Santon, che si è aggiunto a Dzeko, Pellegrini e Fazio.

Il campionato Primavera 1 è fermo fino al prossimo 3 dicembre. La Roma di Alberto De Rossi è prima in classifica a punteggio pieno e l’esterno polacco è uno dei punti di forza del giovane gruppo giallorosso. Sicuramente, alla ripresa ci sarà. Ma intanto per un periodo di tempo dovrà rimanere a casa.

LEGGI ANCHE: Roma, ufficiale la positività al coronavirus di Santon