Roma, puoi puntare in alto: “Potrebbe anche vincere lo Scudetto”

Roma, Giannini promuove la squadra di Fonseca. In un campionato così equilibrato i giallorossi “potrebbero anche vincere lo Scudetto”.

Zitti tutti, parla il “Principe”. Giuseppe Giannini ha concesso un’intervista a ilmessaggero.it tessendo le lodi alla squadra di Fonseca. “L’idea che ha sviluppato con due mezzepunte dietro a Dzeko è una caratteristica dei portoghesi. Una buona intuizione”.

”I risultati gli stanno dando ragione” ha spiegato ancora Giannini. Che vede la Roma una delle candidate per la vittoria finale. Anche perché c’è tanta voglia di riscattare una stagione non esaltante come quella dell’anno scorso. E allora questo potrebbe essere uno stimolo in più per riuscire a fare qualcosa di straordinario in una stagione che ha mille incognite per tutti.

Roma, tutto dipende da Mkhitaryan e Pedro

”Se i due riusciranno a mantenere questa media gol così alta, potrebbe essere il reparto offensivo migliore della Serie A” ha sottolineato ancora Giannini. Che ha parlato anche di Zaniolo: “Quando tornerà e sarà in forma dovrà mordere il freno e aspettare. Dovrà essere inserito con calma per fargli ritrovare quella sicurezza che non avrà subito”.

E, infine, le parole che ogni tifoso giallorosso vorrebbe sentire. “È un campionato talmente equilibrato che potrebbe anche vincere lo scudetto. Juve e Inter stentano, mentre Napoli, Milan e Roma hanno un’idea di gioco che, in questo momento, deve essere accompagnata dalla mancanza d’infortuni e dall’assenza di contagi”. Tutti fattori che si devono comunque incastrare per poter arrivare in fondo. E sappiamo benissimo come serva sempre un pizzico di fortuna affinché i traguardi importanti possano essere raggiunti. Ma questa Roma al momento sta dimostrando di avere delle doti importanti. E sognare non costa veramente nulla.

