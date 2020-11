By

Calciomercato Roma, una nuova voce arriva direttamente dalla Spagna. Federico Fazio sarebbe nella lista dei possibili acquisti di gennaio del Barcellona.

A rivelarlo è il quotidiano iberico Sport. Il club catalano starebbe infatti cercando un difensore per rinforzare il reparto, vista la prolungata assenza di Samuel Umtiti a causa di un infortunio al ginocchio e la difficoltà nell’arrivare a Eric Garcia del Manchester City. Oltre a Fazio, nell’elenco del Barcellona sarebbero presenti anche l’ex giallorosso Rudiger, Musacchio, Matip e Mustafi. Anche German Pezzella rappresenterebbe un obiettivo, ma la Fiorentina per il proprio centrale vuole almeno 15 milioni di euro.

La Roma ha cercato a lungo di cedere Fazio durante l’ultima sessione di mercato. Villarreal, Cagliari, Fiorentina e Sampdoria, sono tutte le destinazioni saltate l’estate scorsa per l’argentino.

Con l’arrivo di Kumbulla e il ritorno di Smalling, il calciatore è scivolato in fondo nelle gerarchie del tecnico Fonseca, scendendo in campo soltanto in Europa League finora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il ds vuole liberarsi per la squadra giallorossa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, c’è il Manchester City all’orizzonte

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Izzo

Intanto in questi giorni è tornata a circolare la voce che vorrebbe la Roma interessata al difensore del Torino Armando Izzo, un calciatore che il club capitolino ha seguito anche durante l’ultima sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato ieri da Tuttosport, la società giallorossa sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta di 20-22 milioni di euro per assicurarsi, magari già a gennaio, le prestazioni del centrale granata.

Anche in caso di partenza di Fazio, sembra difficile ipotizzare che la Roma decida di investire una somma così importante in un reparto in cui al momento sembra esserci abbondanza e affidabilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, le possibili mosse di gennaio