Calciomercato Roma, le possibili mosse di gennaio

Gennaio si avvicina e il calciomercato della Roma potrebbe vedere delle mosse, sia in entrata ma anche in uscita. Ecco quali.

In questa prima fase della stagione il cammino della squadra di Paulo Fonseca è stato molto positivo, il sogno è quello di riuscire ad entrare tra le prime quattro del campionato. Per riuscirci c’è bisogno di qualcha altro innesto in squadra nella sessione di gennaio.

Calciomercato Roma, ecco chi può arrivare a gennaio

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, sono essenzialmente due le priorità che Fonseca ha indicato alla dirigenza per completare l’organico. Ovvero l’arrivo di un terzino e di un attaccante che possa giocare anche come trequartista. Il nome più caldo, e non da oggi, rimane per quest’ultima posizione quello di Stephan El Shaarawy. Il calciatore dello Shangai si trova in Italia dove continuerà ad allenarsi, la sua speranza è quella di tornare in giallorosso. Anche perché ha tanta voglia di giocare per non perdere il posto in nazionale. Se la Roma poi cercherà un nuovo terzino destro, allora probabilmente qualcuno dovrà partire. E a rischiare di più è Bruno Peres, che ha il contratto in scadenza a fine anno. Anche Juan Jesus continua a rimanere sulla lista delle partenze.

