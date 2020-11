Calciomercato Roma, si complica la strada per il rinnovo

Il calciomercato della Roma continua ad essere uno degli argomenti del momento, considerato anche il periodo di sosta del campionato.

La dirigenza giallorossa è costantemente al lavoro. Friedkin è intenzionato a trovare al più presto la figura del nuovo direttore sportivo ma nel frattempo c’è ovviamente Fienga che si occupa insieme a Morgan De Sanctis della gestione sportiva. Ed è inevitabile pensare alle prossime trattative di gennaio, che potrebbero portare qualche innesto alla corte di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, distanza tra offerta e domanda per il rinnovo di Calafiori

Prima però è bene pensare ai rinnovi. In calendario c’è quello di Calafiori, giovane esterno sinistro che Fonseca ha tenuto in prima squadra in questa stagione come vice-Spinazzola. C’è da dire che Calafiori è stato sfortunato, perché è stato frenato dal Covid proprio nel momento in cui sarebbe tornato molto utile nelle rotazioni, visti i tanti impegni ravvicinati. Ma avrà modo di mettersi in mostra nella restante parte di stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport c’è da sistemare la questione relativa al suo contratto, gestita da De Sanctis. Il manager del calciatore Raiola ha chiesto oltre un milione di euro a stagione, la Roma invece ha proposto cinque anni di accordo ad una somma più bassa, 400mila euro che possono arrivare con i bonus a 600mila. Sottolineando anche il momento economico particolare che si sta vivendo. Per adesso, spiega il quotidiano, le due parti sono lontane e non ci sono le premesse per un accordo.

