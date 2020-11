CALCIOMERCATO ROMA LE ULTIME SULLE CESSIONI – Nonostante il bilancio è in rosso, con Friedkin che si prepara al suo primo aumento di capitale da oltre 200 milioni di euro, i dirigenti giallorossi proveranno a centellinare la rosa regalando quei giusti colpi che consentiranno a Paulo Fonseca di raggiungere gli obiettivi prefissati, già dalla prossima sessione di mercato, quella di gennaio 2021.

Calciomercato Roma, Jesus in partenza

In attesa di capire come si concluderà la telenovela legata a Javier Pastore (qui le ultime) ci sono ancora alcuni esuberi che possono alleggerire il monte ingaggi e chissà magari anche portare nelle casse qualche milione per reinvestirlo subito sul mercato. A partire dalla difensa, dove Juan Jesus è ormai ai margini dei piani tecnici del portoghese. Il brasiliano dal prossimo 1 febbraio si potrà accordare con un altro club, visto il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2021, ma la Roma vorrà comunque provare a piazzarlo a gennaio. Nell’ultima sessione di mercato alcuni club italiani si sono avvicinati all’ex Inter, senza però riuscire a trovare un accordo con lo stesso calciatore.

Calciomercato Roma, bivio Bruno Peres

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del possibile rinnovo di Bruno Peres, che però non ha fornito ulteriori aggiornamenti. Secondo quanto riportato però dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, non è escluso che come il suo connazionale possa essere messo sulla lista dei partenti a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. Va detto che Fonseca ha grande stima per l’ex esterno del Torino, che con lui in panchina sta rendendo meglio di quanto fatto negli anni passati.