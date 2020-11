Calciomercato Roma, nuovo DS: altro stop dalla Germania

Calciomercato Roma, dopo l’uscita di scena di Campos, i nomi che circolano dalle parti di Trigoria adesso sono due. Ma dalla Germania arriva un nuovo stop.

Direttore sportivo cercasi. In casa giallorossa i Friedkin sono ancora alla ricerca di quella figura che serve per cercare di modellare la squadra sul mercato. Campos è uscito di scena: il dirigente del Lille rimarrà in Francia. E adesso i nomi sono altri.

In lizza ci sono Frank Arnesen del Feyenoord e Markus Krosche del Lipsia. Più probabile il primo. Dalla Germania infatti non arrivano buone nuove. “RbLive” infatti riporta la notizia che il Lipsia non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi uomini di fiducia.

Calciomercato Roma, il Lipsia blocca la partenza

Krosche è conosciuto dalle parti di Trigoria perché ha gestito in prima persona la trattativa per Schick. Ha raccolto l’eredità di Rangnick ed ha fatto sicuramente bene. La sua squadra infatti, guidata da Nagelsmann, è arrivata quasi in fondo all’ultima Champions League. E da quelle parti non si vogliono al momento privare di un uomo fondamentale all’interno dello spogliatoio.

E poi ci sarebbe anche il veto del tecnico tedesco, che con Krosche ha un rapporto ottimo basato su una fortissima stima. E i risultati che il Lipsia sta raggiungendo ne sono la prova effettiva. Krosche quindi dovrebbe essere un’altra pista che però non porterà al risultato finale. Una situazione di standby che continua a non fare piacere a Fonseca. Il tecnico portoghese vorrebbe al più presto un direttore sportivo per esprimere il suo parere sulla squadra. Al momento ne parla con Fienga, ma sa benissimo che alla Roma serve una figura professionale in grado di recepire immediatamente le sue informazioni e così, andare ad intervenire tempestivamente sul mercato.

Giuseppe Mustica

