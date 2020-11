Calciomercato Roma, due nomi per la fascia destra

Il calciomercato della Roma vedrà probabilmente dei nuovi innesti nella sessione di gennaio ed arrivano i primi rumors sui possibili colpi giallorossi.

Sono essenzialmente due le priorità di Paulo Fonseca, quelle relative ad un attaccante ed un esterno destro. Per quanto riguarda la zona offensiva in realtà i nomi dei possibili obiettivi sono noti da tempo. In pole position c’è El Shaarawy, che scalpita per tornare nella capitale ed essere protagonista in giallorosso. Lo Shangai è disposto a cederlo in prestito e insomma sembrano esserci già i tasselli giusti al posto giusto. Sembrerebbe solo essere una questione di tempo. La Roma poi continua a tenere d’occhio anche la situazione Milik. Il polacco a gennaio sarà senz’altro ceduto dal Napoli. Ma è sulle corsie esterne che si preannunciano movimenti.

Calciomercato Roma, le alternative a destra

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, a destra il club proverà a cedere a gennaio Bruno Peres, il cui contratto scade nel prossimo mese di giugno. In questo modo la Roma spera di ricavare qualcosa dalla cessione del brasiliano. Anche Juan Jesus continua a rimanere sulla lista dei partenti. Il primo obiettivo per la fascia destra è Noussair Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax e della nazionale marocchina. Gioca nell’Ajax e ha il contratto in scadenza nel 2022. Potrebbe semmai essere anche un obiettivo della prossima estate. L’alternativa è Kedziora, terzino destro della Dinamo Kiev.

