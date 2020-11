Calciomercato Roma, Milik andrà via gratis dal Napoli

Calciomercato Roma, Milik andrà via dal Napoli gratis. Ma la destinazione non sarebbe la Capitale. Le ultime.

Milik andrà alla Juventus. Sfumerebbe così l’arrivo dell’attaccante polacco alla corte di Fonseca. Lo spiega Davide Russo De Cerame a “Top Calcio 24”. “Ha già un accordo con la Juventus per la prossima stagione a parametro zero” ha detto.

Milik è ormai fuori dal progetto di Gattuso e soprattutto da quello di De Laurentiis. Ma a gennaio deve cambiare squadra se vuole giocare l’Europeo. Così come confermato anche da Boniek, che ha spiegato all’attaccante che non può restare fermo per così tanto tempo.

Calciomercato Roma, sfuma l’arrivo di Milik

Il centravanti polacco nel corso del mercato estivo è stato più volte accostato alla Roma. Sembrava fatta, soprattutto quando Dzeko aveva ormai le valigie pronte per andare a Torino alla corte di Andrea Pirlo. Ma poi non se ne fece nulla. Con Milik rimasto a Napoli da separato in casa e messo praticamente fuori rosa.

La notizia riportata dal giornalista non chiude tutte le porte. Perché lo stesso parla di un accordo per la prossima stagione. Il centravanti però – che ieri ha giocato uno spezzone di partita contro l’Italia da esterno di centrocampo dopo l’espulsione di Goralski – ha bisogno già a gennaio di cambiare area per i motivi descritti precedentemente. Ci potrebbe quindi essere di nuovo una trattativa con i giallorossi, che non hanno mai abbandonato l’idea di portare Milik a Trigoria. Non solo come vice Dzeko, ma anche per dare l’opportunità a Fonseca di poter schierare due centravanti di peso in caso di necessità.

