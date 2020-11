Calciomercato Roma, acquisto azzeccato: subito il rinnovo

La Roma lo ha voluto a tutti i costi in squadra anche quest’anno e il rendimento sta sicuramente dando ragione a Paulo Fonseca.

L’allenatore portoghese lo scorso anno ha potuto apprezzare le qualità di Mkhitaryan, in prestito dall’Arsenal. L’armeno è stato spesso decisivo, si è calato subito nel suo ruolo ed è risultato più volte determinante. Finito il prestito, il calciatore ha fatto di tutto per rimanere in Italia. Ha risolto gratuitamente il suo contratto con i Gunners ed ha deciso di legarsi al club giallorosso con un contratto di un solo anno.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan verso il rinnovo

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, non dovrebbero esserci problemi nell’allungare l’accordo anche oltre giugno 2021. Nell’accordo fatto con il giocatore, è previsto che la Roma possa far valere l’opzione per il rinnovo automatico per un altro anno, ma che poi debba essere il calciatore ad approvare la decisione. E proprio in tal senso non sembrano esserci problemi, considerato il grande attaccamento di Mkhitaryan alla Roma. L’armeno si trova benissimo a Trigoria, del resto è stato lui stesso a fare questa scelta rinunciando ad una fetta importante di ingaggio che poteva percepire in Inghilterra. Ha dei bonus legati al rendimento che, se continuerà a giocare così, raggiungerà senza dubbio.

