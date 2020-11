Calciomercato Roma, Paratici di nuovo pista forte come Ds. E in caso d’arrivo potrebbe portare Bernardeschi e Mandragora

Svanita la pista Campos, la Roma è alla disperata ricerca di un direttore sportivo. Ed è Fabio Paratici ad essere di nuovo in corsa. La trattativa era già stata avviata. Poi si è raffreddata, ma adesso Friedkin vuole chiudere velocemente. E l’attuale dirigente della Juventus sarebbe in pole secondo quanto riportato da “Calciomercatoweb.it“.

E, con lui, potrebbero arrivare anche degli elementi subito in grado di mettere Fonseca nelle condizioni di lavorare meglio. Si parla infatti di Bernardeschi e di Mandragora. Un esterno d’attacco e un centrocampista già pronti per essere buttati nella mischia.

Calciomercato Roma, potrebbe partire Cristante

Così come riporta www.calciomercatoweb.it Bernardeschi ormai trova poco spazio alla Juventus. Ma sta facendo molto bene in Nazionale: valutazione del cartellino 30 milioni. Ma le cifre possono variare inserendo qualche contropartita tecnica che potrebbe far comodo alla società bianconera.

Per quanto riguarda invece il centrocampista dell’Udinese, potrebbe essere Cristante ad essere inserito in una ipotesi di trattativa. Uno scambio, del quale già se ne era parlato prima dell’infortunio del giocatore friulano, che potrebbe mettere tutti d’accordo. Ma tutto passa dall’arrivo di Paratici che, con una buona offerta, potrebbe decidere di salutare Torino. Dove, dopo l’addio di Marotta, sembrerebbe che i rapporti con Agnelli e Nedved non siano più idilliaci per continuare a lavorare in maniera serena. La questione Ds in questo momento alla Roma è la priorità. E le intenzioni di Friedkin sono quelle di puntare sui migliori. Anche nel quadro dirigenziale.

