NOTIZIE AS ROMA NUOVO DIRIGENTE – New entry in casa giallorossa, ma non si tratta di un calciatore. Infatti continua il rinnovamento sul campo delle varie sezioni che fanno parte della AS Roma, come ad esempio quello di curare i rapporti. I Friedkin, infatti, hanno creato il ‘Roma Department’, vale a dire della parte che si occuperà di curare appunto i rapporti tra citta, club e tifosi, proprio per rafforzare il processo di inserimento della società sul territorio.

Roma, chi è Francesco Pastorella

A capo del ‘Roma Department’ ci sarà Francesco Pastorella, ma in realtà non si tratta proprio di un nuovo arrivo, visto che manager italiano già all’interno delle dinamiche giallorosse grazie al suo lavoro all’interno di Roma Cares. Dal profilo ‘Linkedin’ si evince come la professionalità di Pastorella è di alto livello: responsabile finanziario, marketing e pubbliche relazioni presso GECO Animation. Senior Executive con più di 20 anni di esperienza in ambito internazionale e imprese multiculturali che lavorano in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, principalmente nei servizi finanziari.

