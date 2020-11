La Roma tornerà in campo per iniziare a preparare il prossimo match di campionato, che la vedrà opposta al Parma di Fabio Liverani.

I giallorossi in questo periodo della stagione devono fare i conti con il Covid. Saranno infatti diversi gli elementi che sono destinati a saltare la partita con i ducali. Ai box ci sono Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla. E poi c’è Edin Dzeko. Il bosniaco, rispetto ai compagni, è il primo ad essersi contagiato circa dieci giorni fa e ha ancora qualche speranza di riuscire a recuperare in tempo per la partita.

Roma, oggi il primo tampone per Dzeko

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Dzeko sono buone, tant’è che si sta già allenando da solo nella sua casa di Casal Palocco. Qualche esercizio individuale, un po’ di pesi, tanto per tenersi in forma e non perdere il ritmo. Oggi per il bosniaco sarà un giorno importante, perchè in giornata effettuerà il primo tampone. In caso di esito negativo, salirebbero le possibilità di vederlo in campo nel prossimo weekend. Anche se per avere il via libera servirà successivamente la negatività anche al secondo tampone.

