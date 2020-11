Roma, Friedkin continua nella ricerca del ds: due le opzioni

La Roma continua nella ricerca della figura dirigenziale mancante, quella del nuovo direttore sportivo. Friedkin continua nel suo casting.

Sembrava ormai esserci Campos in pole position per ricoprire il ruolo di uomo mercato giallorosso, ma il nuovo presidente giallorosso Dan Friedkin non ha cambiato le sue idee. Vuole un dirigente sempre presente e vicino alla squadra, che lavori a Trigoria. Cosa che il portoghese, oggi al Lille, non avrebbe potuto assicurare vista la sua ferma volontà di continuare a vivere a Montecarlo. Per questo motivo si continuerà la ricerca, del resto finora il patron giallorosso ha dimostrato di non avere fretta e di voler prendere in considerazione tutti gli elementi possibili prima di prendere la decisione finale.

Roma, il ds arriverà dall’Europa

Friedkin su un concetto sembra avere le idee chiare. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è convinto che alla Roma servi un ds abile a scovare e valorizzare i giovani. Per questo motivo adesso i nomi che stanno circolando in questi ultimi giorni sono quelli di Markus Krösche, 40 anni, attuale direttore sportivo del Lipsia. E anche quello di Frank Arnesen, che ha lavorato anche al Chelsea ed è un profilo di livello internazionale. Oggi ricopre il ruolo di direttore tecnico del Feyenoord.

