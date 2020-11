VERSO ROMA-PARMA LE ULTIME DA TRIGORIA – In attesa che si conclude la sosta di due settimane per le Nazionali, va detto che nessun giocatore della Roma è partito, la compagine di Fonseca inizia la settimana con la preparazione in vista del match di domenica pomeriggio contro il Parma di Fabio Liverani.

Allenamenti Roma, le ultime da Trigoria

I giocatori giallorossi sono tornati ad allenarsi questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria in vista proprio della sfida contro i ducali, valida per l’ottava giornata di Serie A. Oltre agli indisponibili causa Coronavirus, non hanno fatto parte della seduta di gruppo Antonio Mirante, Carles Perez e Leonardo Spinazzola. Per tutti e tre allenamento individuale.

Tampone Dzeko, le ultime

Intanto Sky Sport rende noto che la giornata decisiva per capire l’esito del tampone di Edin Dzeko sarà quella di domani. Il bosniaco infatti domani si sottoporrà al consueto tampone, per capire se sarà ancora positivo, e quindi assente per la partita di campionato, oppure negativo, con alte possibiltà di giocare domenica prossima).