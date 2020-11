CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO FRIEDKIN – Continua ormai da mesi il casting per il ruolo di direttore sportivo in casa giallorossa. Tanti sono i nomi usciti in questo lasso di tempo, così come molti sono stati gli incontri tra Dan Friedkin e i vari diretti interessati. La quadratura del cerchio però non è arrivata ancora ad una conclusione, che sarà precisa e ponderata con degli obiettivi già prefissati.

Calciomercato Roma, Friedkin si affidano a Gould

Dopo l’arrivo di Francesco Pastorella (qui tutti i dettagli), i nuovi proprietari americani del club capitolino si affidano ad un uomo di alta professionalità anche per quel che concerne la selezione del prossimo direttore dell’area sportiva. Infatti Dan Friedkin si è affidato al professionista Charles Gould, CEO della Retexo Intelligence, una società americana con sede a Los Angeles che si occupa di consulenze e di strategie per le società sportive.

Direttore sportivo Roma, chi è Charles Gould

Gould sta lavorando già da un po’ di tempo per la Roma, a stretto contatto con i Friedkin per la scelta del prossimo ds, indicando chi secondo lui sono i profili più meritevoli per il futuro. Collaborazioni con squadre del calibro di Real Madrid e Barcellona in Spagna, Paris Saint-Germain e Bordeaux in Francia e molti altri club, la Retexo Intelligence è molto famosa dal questo punto di vista.