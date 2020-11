Calciomercato Roma, pioggia di rinnovi: firma per altri due

Calciomercato Roma, il club giallorosso sta pianificando i rinnovi: oltre ai giovanissimi Zalewski e Ciervo, in arrivo le firme di Mirante e Pellegrini.

Il calciomercato della Roma non solo sarà incentrato sulla possibile ricerca di rinforzi per Fonseca, ma anche sul rinnovo degli elementi già in rosa.

La stagione dei giallorossi per adesso è senz’altro molto positiva, il rendimento della squadra è andato oltre ogni previsione. La Roma è nelle prime posizioni in classifica e ad un passo dal passaggio del turno in Europa League. Merito di una rosa che, seppur tra tante difficoltà legate ad infortuni ed anche al Covid, è stata sfruttata alla perfezione dal tecnico portoghese. Ora il club è chiamato a fare dei passi in tema di rinnovi contrattuali.

Calciomercato Roma, tocca a Mirante e Pellegrini rinnovare

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, adesso in casa Roma si penserà prima di tutto al rinnovo del portiere Mirante, in scadenza a giugno. Non ci sono dubbi riguardo la volontà del club di trattenerlo in giallorosso almeno per il prossimo anno. Quindi toccherà a Pellegrini rinnovare. Il centrocampista prolungherà il suo accordo con il club e il suo ingaggio sarà ritoccato verso l’alto, con l’eliminazione della clausola rescissoria di 30 milioni di euro. In estate in parecchi si sono interessati a lui, ma il calciatore ha intenzione di proseguire la sua carriera nella capitale e di diventare una bandiera del club. Nel frattempo si guarda al futuro anche per quanto riguarda i giovani. De Sanctis infatti ha trovato l’accordo per prolungare i contratti delle due stelle della Primavera, Zalewski e Ciervo, fino al prossimo 2024.

