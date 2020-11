Calciomercato Roma, è Rovella il nuovo obiettivo di Friedkin. Il centrocampista del Genoa è in scadenza. I giallorossi sono in corsa.

Nicolò Rovella, 19 anni a dicembre, è il nuovo obiettivo di mercato della Roma. Il centrocampista, che ha esordito l’anno scorso in Serie A, sta già facendo vedere delle buone cose.

E, come se non bastasse, anche nella nazionale Under 21 che domenica ha staccato il pass per l’Europeo, il giovane talento in mano a Preziosi, ha sfornato delle prestazioni da veterano. Detta i tempi della manovra, sapendo quando accelerare o quando è il momento di “addormentare” la partita ma, soprattutto, capisce quando deve andare in verticale per colpire la retroguardia avversaria. Sembra facile, ma non lo è.

Calciomercato Roma, Rovella è in scadenza a giugno

La “Gazzetta dello Sport” spiega che per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista servono 15 milioni. Ed essendo in scadenza a giugno sarà difficile che il prezzo possa impennarsi verso l’alto.

Tra il Genoa e il calciatore però c’è sintonia: nessuno vuole farsi del male e allora è possibile che venga trovato anche un accordo per il rinnovo per poi imbastire una trattativa che lo porti alla cessione. Oppure si potrebbe ripercorre la pista che ha portato alla cessione di Romero: venduto alla Juventus e poi lasciato in prestito in Liguria per due anni. Proprio i bianconeri, insieme all’Inter, hanno già avviato i contatti con Preziosi. Hanno fiutato l’affare. E c’è da dire che anche Friedkin, che ha deciso di puntare sulla linea giovane, ha fatto sapere di essere pronto ad inserirsi nella trattativa.

